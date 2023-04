Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zehn Jahre lang arbeitete Ingrid Dömötörova in der mallorquinischen Gastronomie, sammelte dort Erfahrung. Nun übernimmt sie das Café im Schwarzenacker Römermuseum. Fast zwei Jahre stand das leer. Kein Wunder also, dass die Eröffnung am Freitag unter großem Polit- und Prominenz stattfand.

Nach mehr als zwei Jahren Leerstand hat das Museumscafé im Römermuseum Schwarzenacker ab sofort wieder geöffnet. Und das täglich. Neue Betreiberin ist Ingrid