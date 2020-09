Einen Verletzten und zwei beschädigte Fahrzeuge: Das ist die Bilanz eines Unfalls vom Montagabend mit einem Linienbus in der Tholeyer Straße in St. Wendel. Nach Polizeiangaben fuhr der Bus gegen 20.30 Uhr hinter einem Auto in Richtung Mommstraße. Als der Autofahrer an einer Ampel vor der Annenstraße bremsen musste, bemerkte der Busfahrer dies zu spät und fuhr auf den anhaltenden Wagen auf. Der Autofahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Über die Gründe des Unfalls machte die Polizei keine Angaben.