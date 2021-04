Bereits im Oktober 2020 änderte die Bundespolizeiinspektion Bexbach den Ortsnamen ihrer Dienststelle in Saarbrücken. Bis Mitte 2023 zieht sie in die Saar-Hauptstadt um. Aufgegeben wird der Standort Bexbach aber nicht.

Für Juli 2023 ist der endgültige Umzug der saarländischen Bundespolizei-Zentrale aus dem ehemaligen Bexbacher Bundeswehr-Kasernengelände „Saarpfalz-Park“ an den Saarbrücker Hauptbahnhof geplant. Dort soll die Polizeibehörde mit ihren etwa 70 Beamten in das teilweise denkmalgeschützte alte Dienstgebäude der ehemaligen Bahndirektion einziehen. In der Landeshauptstadt ist das Bauwerk mit der Adresse Am Hauptbahnhof 4 als „BD Saarbrücken“ bekannt.

Laut Aussage von Christian Altenhofen, Sprecher der Bundespolizeidirektion Koblenz, bietet der künftige Standort am Saarbrücker Bahnhof beste Voraussetzungen: „Die Bundespolizei im Saarland kann dort ihre Aufgaben Grenzpolizei, Bahnpolizei und Luftsicherheit in direkter Nähe zu ihren Partnern von der Deutschen Bahn und am Flughafen Ensheim professionell und effizient erfüllen.“ Rund zehn Prozent der 22000 Quadratmeter Nutzfläche, die das neue Dienstgebäude bietet, sollen von der Bundespolizei bezogen werden. Altenhofen veranschlagt die Zeit, die für die Umbau- und Sanierungsarbeiten benötigt wird, auf etwa 30 Monate.

Polizisten und Bahnmitarbeiter gemeinsam

Die Direktion in Koblenz ist zuständig für die Bundespolizei-Niederlassungen in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland. Für ihren Präsidenten Thomas Przybyla ist das Thema „Sicherheit der Bürger“ ein Argument für den künftigen Standort am Saarbrücker Hauptbahnhof. Denn dort sei eine enge Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn (DB) gewährleistet. Przybyla: „Bundesweit sorgen 4000 Sicherheitskräfte der Deutschen Bahn und über 5000 Beamte der Bundespolizei gemeinsam für die Sicherheit von Fahrgästen und DB-Mitarbeitern in Zügen und Bahnhöfen.“

Pofalla und die Sicherheit

In einer Stellungnahme der Bahn wird der ehemalige Bundesminister und CDU-Generalsekretär Ronald Pofalla zitiert, der bei der DB heute einen Vorstandsposten für Infrastruktur innehat: „Gemeinsam mit der Bundespolizei setzen wir alles daran, unsere Bahnhöfe so sicher wie möglich zu machen. Mir ist es ein Herzensanliegen, unserer Sicherheitspartnerin dafür optimal gelegene Flächen zur Verfügung zu stellen.“

Verlassen werde die Bundespolizei den Bexbacher Saarpfalz-Park aber nicht. Christian Altenhofen: „Wir werden den Standort weiter nutzen, um dort vor allem Teile der Fortbildung durchzuführen.“ Auch Kräfte ihrer mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit sowie des Ermittlungsdiensts sollen dort auch in Zukunft untergebracht werden.