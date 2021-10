Im Revisionsverfahren gegen die Verurteilung des suspendierten Homburger Oberbürgermeisters Rüdiger Schneidewind (SPD) vorm Landgericht Saarbrücken ruft der Bundesgerichtshof für 2. März 2022 zur mündlichen Verhandlung nach Leipzig.

Damit steht im Nachgang der Detektiv-Affäre für Rüdiger Schneidewind nun ein weiterer wichtiger Termin fest. Zunächst jedoch muss sich der suspendierte Homburger Oberbürgermeister am 28. November einer Bürgerabstimmung um seine mögliche Abwahl aus dem Amt stellen.

Im bereits zweiten Strafprozess um die Detektiv-Affäre war Schneidewind zu Jahresbeginn in Saarbrücken zu 10.800 Euro Geldstrafe verurteilt worden – aufgeschlüsselt in 120 Tagessätze à 90 Euro. Wodurch er vorbestraft wäre, sollte das Urteil Rechtskraft erlangen.

Er muss nicht persönlich erscheinen

Sowohl die Staatsanwaltschaft, der das Saarbrücker Urteil zu milde ist, als auch Schneidewind selbst haben gegen den Richterspruch Revision beim Bundesgerichtshof eingelegt. Einer der beiden Leipziger BGH-Senate hat nun für den 2. März 2022 einen mündlichen Verhandlungstermin anberaumt, zu dem der suspendierte OB aber nicht persönlich erscheinen müsse, so BGH-Sprecher Kai Hammdorf am 27. Oktober auf Anfrage.

„Mündliche Verhandlungen keine Seltenheit“

Dass der BGH zum mündlichen Termin geladen hat, lasse keinerlei Rückschlüsse auf einen möglichen Trend bei der Urteilsfindung zu, stellte Hammdorf klar. „So etwas ist keine Seltenheit. Allein in den vergangenen beiden Wochen hatten wir am BGH drei mündliche Verhandlungen, davon zwei in Leipzig.“

Es sei denkbar, dass der Senat noch am Verhandlungstag eine Entscheidung fällt. Ob dies aber wirklich so kommt, wisse man noch nicht.