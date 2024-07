Das Geld vom Bundesverkehrsministerium für den neuen Saarbrücker Fahrradturm ist da. 2,6 Millionen Euro hat das Ministerium der Landeshauptstadt ausbezahlt, ein Großteil der Baukosten soll damit gedeckt werden.

In einem großen Turm auf dem Saarbrücker Bahnhofsvorplatz sollen künftig Fahrräder geparkt werden können. Die Drahtesel, so der Plan, sollen in dem Parkhaus automatisiert abgestellt werden können. Der Turm soll mit Schließfächern ausgestattet sein und vollkommen barrierefrei gestaltet werden.

Baubeginn für das Projekt soll im Jahr 2026 sein. Nach derzeitiger Schätzung kostet der Fahrradturm rund drei Millionen Euro. Einen Großteil der Kosten übernimmt der Bund - genauer gesagt das Verkehrsministerium -, 2,6 Millionen Euro wurden nun an die Landeshauptstadt ausbezahlt. „Mit diesem Vorhaben schreitet die Stadt Saarbrücken vorbildlich voran und leistet einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Fahrradinfrastruktur. Mir ist es ein wichtiges Anliegen, den Radverkehr und den öffentlichen Personenverkehr (ÖPV) besser miteinander zu verknüpfen und damit den Bürgern ein attraktives und zugleich klimafreundliches Mobilitätsangebot zu machen. Gerade im Zusammenspiel mit der Bahn kann das Rad zu einer Alternative auch für längere Strecken werden“, sagt Oliver Luksic, Staatssekretär beim Bundesverkehrsministerium. Viele Menschen würden die Kombination aus Rad und Bahn häufiger nutzen, wenn sie ihr Fahrrad oder E-Bike am Bahnhof sicher abstellen und anschließend beispielsweise mit dem Deutschland-Ticket weiterfahren könnten, meint der Staatssekretär. Daher unterstütze das Ministerium Länder und Kommunen insbesondere bei der Planung und dem Bau von Fahrrad-Parkplätzen an Stationen des öffentlichen Personenverkehrs.

Conradt: Projekt, um Radinfrastruktur zu stärken

Für Saarbrückens OB Uwe Conradt ist der Fahrradturm ein „weiteres großes Projekt, um die Radinfrastruktur in Saarbrücken weiter zu stärken.“ Das Parkhaus soll eine Erleichterung für Pendler, Gäste und Einwohner sein, statt mit dem Auto doch mit Fahrrad, Bus und Bahn zu fahren.

Die Stärkung des Radverkehrs ist laut Stadt Bestandteil des „Verkehrsentwicklungsplans 2030“ (kurz: VEP). Der VEP ist laut Stadt eine strategische Planung, mit der die Mobilitäts- und Verkehrsentwicklung und somit auch Stadtentwicklung und Lebensqualität in Saarbrücken bis zum Jahr 2030 beeinflusst wird. Gleichzeitig bilde der VEP die Grundlage dafür, wie in Saarbrücken künftig Mobilität im Sinne einer zukunftsfähigen, nachhaltigen und attraktiven Landeshauptstadt aussehen soll.