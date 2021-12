Die Menschen werden immer weniger, die den Krieg miterlebt haben und davon erzählen können. Solche Zeitzeugenberichte hat der Blieskasteler Stadtarchivar Kurt Legrum in der Broschüre „Kriegende in Blieskastel“ gesammelt.

Vor knapp sieben Jahren hatte Legrum das Heft im DIN-A5-Format zusammengestellt. Jetzt legt er eine erweiterte Auflage der Broschüre vor. Das 90-seitige, bebilderte Werk schildert die Tage um den 18. März 1945, als die siegreichen US-Truppen in Blieskastel einmarschierten.

Die Broschüre „Kriegsende in Blieskastel – März 1945, Zeitzeugenberichte“ mit Texten auf Deutsch und Englisch ist kostenfrei in der Tourist-Info der Stadt Blieskastel im Haus des Bürgers (ehemaliges Amtsgericht) am Luitpoldplatz 5 erhältlich.