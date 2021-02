Der neue Präsident des saarländischen Landesfeuerwehrverbandes kommt aus Bruchhof-Sanddorf und ist als SPD-Stadtratsmitglied Ortsvertrauensmann in seinem Wohnort: Manfred Rippel wurde als Nachfolger von Bernd Becker in das neue Amt gewählt und steht jetzt rund 16 000 Feuerwehrangehörigen im Saarland vor.

Fragt man den 58-jährigen Manfred Rippel nach seinem Hobby, dann antwortet er: die Feuerwehr. Im Löschbezirk Homburg Mitte ist er seit 35 Jahren als normaler Feuerwehrmann aktiv. „Ich habe dort keine besondere Funktion und nehme auch nur noch gelegentlich an Einsätzen teil. Heute bin ich Feuerwehrfunktionär“, sagt der Familienvater. Rippel ist zweiter Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes Saarpfalz und Vorsitzender des Fördervereins seiner Homburger Wehr. Er will hinter den Kulissen für die Belange der Feuerwehr eintreten und den Problemen der Zukunft vorbeugen. Rippel organisierte auf Kreisebene Fahrsicherheitstrainings, betreibt mit seinem Verband Öffentlichkeitsarbeit, bringt einen Feuerwehrkalender heraus oder kümmert sich um regelmäßige Aus- und Fortbildungsangebote. „Als ständiger Vertreter des Kreisfeuerwehrverbandes beim Landesfeuerwehrverband wurde ich mit der Arbeit dort vertraut. Ich nahm regelmäßig an den Vorstandssitzungen teil und überredete Bernd Becker, sich wählen zu lassen. Becker wollte aber nur eine vierjährige Amtszeit machen, ich bot ihm die Nachfolge an. Das wurde vom Vorstand mitgetragen und jetzt umgesetzt“, beschreibt Rippel die Historie seiner Verbandskarriere.

Mit rund 16 000 Mitgliedern habe Rippel nun 90 Prozent der Feuerwehrangehörigen im Verband unter sich. „Mein Ziel sind die 100 Prozent. Jede Feuerwehrfrau und jeder Feuerwehrmann sollten Mitglied bei uns sein“, meint Rippel. Er will Lobbyarbeit machen, die Feuerwehren für die Zukunft fit halten. „Uns fehlt Wertschätzung, wir müssen dafür sorgen, dass das Ehrenamt nicht an Bedeutung verliert. Man riskiert im Feuerwehrjob Gesundheit und manchmal sein Leben. Dafür muss es eine Anerkennung geben. Wir setzen uns ein für Steuervorteile, einen Rentenbonus oder ein generelles Bonussystem, wie wir es in Homburg schon bei der Feuerwehr haben“, sagt Rippel. Auch müssten Feuerwehrleute in Führungsfunktionen eine angemessene Aufwandsentschädigung erhalten. „Sonst wird bald niemand mehr eine solche Aufgabe übernehmen“, glaubt Rippel und sieht das Ehrenamt am Beginn einer Krise. „Unten weniger Nachwuchs und von oben steigende Anforderungen. Das ist das Dilemma.“ Rippel will hier mit seinem Team Auswege suchen.