Nachdem die Wahlbenachrichtigungen für das Abwahlverfahren gegen den derzeit suspendierten Homburger Oberbürgermeister Rüdiger Schneidewind (Wir berichteten) verschickt wurden, haben bereits zahlreiche Wahlberechtigte die Briefwahl beantragt, teilte Stadtpressesprecher Jürgen Kruthoff mit. Das Briefwahlbüro für das am 28. November stattfindende Abwahlverfahren hat ab Dienstag, 2. November, geöffnet. Dort könne die Briefwahl beantragt oder gleich vor Ort eine Stimme abgegeben werden. Das Briefwahlbüro im Homburger Rathaus öffnet am montags und dienstags von 8.30 bis 13 und 14 bis 16 Uhr, mittwochs von 8.30 bis 13 Uhr, donnerstags von 8.30 bis 13 und 14 bis 18 Uhr sowie freitags von 8.30 bis 13 Uhr. Letztmalig öffnet das Briefwahlbüro am Freitag, 26. November, von 8.30 bis 18 Uhr. Eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich. Der Zugang zum Briefwahlbüro ist nur über den Haupteingang des Rathauses und unter Einhaltung der geltenden Hygiene-Maßnahmen möglich. Vor dem Briefwahlbüro können Zugangsnummern gezogen werden. Mit Hilfe der Wahlbenachrichtigung kann der Antrag auf Briefwahl auch bequem über das Internet unter der Adresse homburg.de oder per E-Mail an briefwahl@homburg.de gestellt werden, ohne dass Wahlberechtigte persönlich im Homburger Rathaus erscheinen müssen, informiert die Stadtverwaltung.