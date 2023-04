Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Freitag, 11. Juni, 11.02 Uhr, schlossen und verschnürten Karina Kloos und Frank Wimmer vom Homburger Stadtarchiv die Alubox. Wimmer versiegelte die Kordel mit Wachs in den Stadtfarben. Als Zeitkapsel wartet die Alubox nun in einem Stahlschrank im Archiv darauf, dass künftige Generationen sie öffnen. Als Zeugin der Corona-Zeit.

Eigentlich hatten Pfarrer Winfried Anslinger, der Initiator der Aktion, und Karina Kloos die Zeitkapsel im Stadtarchiv ja schon nach Ostern verschließen wollen. Doch der Lockdown verzögerte