Die Blieskastler CDU stört sich an der Erscheinung der Breitfurter Ortsdurchfahrt und will Hausbesitzer zwingen, ihre Ruinen zu beseitigen. Herunter gekommene Häuser stellten in Ortskern ein Sicherheitsrisiko dar und verschandelten die Dörfer, meinte CDU-Fraktionsvorsitzender Holger Schmitt. Besonders viele Ruinen fänden sich in Breitfurt, dort sogar an der Durchgangsstraße und mitten im Wohngebiet. Das sei eine belastende Situation für Anwohner, „die ihren Ort lieben und ihn mit viel Engagement mitgestalten wollen“. Auf einem Rundgang mit Stadtratsfraktion und Stadtverband habe die Blieskastler CDU „diese Missstände ins Visier genommen“, so Schmitt. „Wenn sich die Eigentümer nicht um die Pflege ihrer Immobilie kümmern, leidet das ganze Umfeld“, meinte der CDU-Fraktionschef. Wenn alle Appelle nichts nützten, so muss die Stadt künftig stärker intervenieren. Die CDU sehe „genügend Handlungsmöglichkeiten aus dem Ortspolizeirecht“ und werde das Thema im Stadtrat auf die Agenda bringen.