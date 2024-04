Am 27. April zischen in Gaststätten und auf dem Marktplatz die Zapfhähne zur Homburger Braunacht. Gefeiert wird am ersten Samstag nach dem Internationalen Tag des Bieres.

Am 23. April 1516 hatte der bayerische Herzog Wilhelm IV. in Ingolstadt das Dekret erlassen, dass Bier ab sofort nur noch aus Wasser, Hopfen und Gerste bestehen dürfe. Diese Geburtsstunde des deutschen Reinheitsgebots gilt heute als offizieller Tag des Bieres. An dieses Datum knüpft seit einigen Jahren die Karlsberg-Brauerei samstags mit ihrer Homburger Braunacht an.

Eigens zu diesem Volksfest werden alljährlich drei sonst nicht erhältliche Biersorten gebraut, die es am 27. April ab 16 Uhr bei der Eröffnungsfeier auf dem Historischen Marktplatz und anschließend in diversen Innenstadtlokalen sowie im Brauerei-Ausschank „Alte Schlosserei“ in der Karlsbergstraße zu verkosten gibt. 2024 werden die drei Varianten „Frisches Märzen“, „Hopfiges Weizen“ und „Kräftiges Stout“ serviert. Die Besucher können auch diesmal wieder darüber abstimmen, welches Sonderbier ihnen am besten schmeckt. Die Gewinnersorte der Braunacht vom vorigen Jahr, ein „dunkles Kellerbier“, wird derzeit für einen auf wenige Wochen begrenzten Zeitraum im regionalen Getränkehandel verkauft.

Zum Auftakt bis 20 Uhr auf dem Marktplatz spielt am Samstag die Band Radio Solid. Abends treten dann in allen teilnehmenden Gaststätten, die die drei Extrasorten ausschenken, ebenfalls Livebands auf.

Homburger Braunacht

Teilnehmende Gaststätten: Cash, Stehschoppe, Old Dublin, Marktgässje, Ohlio, Kayas Burger, Tennisheim Blau-Weiß Homburg und die Alte Schlosserei der Karlsberg-Brauerei in der Karlsbergstraße

Die am Historischen Marktplatz vorbeiführende Saarbrücker Straße bleibt am 27. April ab St.-Michael-Straße von etwa 15 bis gegen 20.30 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wird über die St.-Michael-Straße in die Talstraße geleitet. Bereits ab Freitag, 26. April, sind vor dem Marktplatz die Parkplätze in der Saarbrücker Straße zwischen St.–Michael-Straße und Papier Klein gesperrt.

Weitere Braunächte finden am 11. Mai in Saarlouis, am 25. Mai in Merzig, am 29. Juni in Kaiserslautern und am 31. August in St. Wendel statt.