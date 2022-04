Am kommenden Samstag ab 16 Uhr erlebt die Braunacht der Homburger Karlsberg-Brauerei eine Art „Wiederbelegung“. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause, in der die Braunacht nur digital gefeiert werden konnte, soll das Bierfest am Samstag wieder als Präsenzfeier auf dem Historischen Markt stattfinden.

Die Braunacht, so die Karlsberg-Brauerei, bleibt ihrem Konzept treu: Gefeiert wird das Brauhandwerk. Am Nachmittag beginnt das Fest auf dem Historischen Markt, in den Abendstunden wird es dann in der angrenzenden Gastronomie fortgeführt. Und wie bereits in den vergangenen Jahren werden drei eigens für die Braunacht entwickelte Biere verkauft - jeweils frisch vom Fass gezapft. Die Gäste können ihr Lieblingsbier aus diesen drei wählen, das kommt anschließend in den Verkauf. Neu in diesem Jahr ist der Band-Wettbewerb „Karlsberg rockt!“. Viele Bands aus dem Südwesten haben sich dafür beworben, eine Jury hat per Vorentscheid drei Bands ausgesucht, die auf der Bühne der Braunacht auftreten. Und auch hier können die Besucher ihren Liebling auswählen, die Sieger-Band gewinnt einen Auftritt auf dem saarländischen Festival Rocco-del-Schlacko. Neben den Gruppen des Bandcontest spielt die Band „Tonsport“ aus Saarbrücken. Die Gruppe um Kai Wert, Kai Sonnhalter, Alex Merzkirch und Daniel Schild traut sich an mehrere Musik-Genres: von Soul über Rock und Reggae bis hin zum Pop.