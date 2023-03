Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Prozess gegen den 46-jährigen Angeklagten aus Homburg, der laut Anklage im Dezember 2019 das ehemalige Café Dolce in Homburg nach versuchten Diebstahl angezündet haben soll, nähert sich dem Ende. „Die Beweisaufnahme könnte am 6. November beendet sein“, sagte die Vorsitzende Richterin der 4. Strafkammer beim Landgericht Saarbrücken, Susanne Biehl, am Dienstag.

Das Gericht hörte noch einmal den Brandermittler der Polizei. Für den Hauptkommissar ist nach der Aufnahme des Tatortes einen Tag nach dem Brand klar, dass das Feuer im