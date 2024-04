Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Weil am Montagabend ein Feuer an einem Gebäudekomplex in der Innenstadt ausgebrochen war, haben Feuerwehr und Polizei einige der Bewohner evakuiert. Die Durchgangsstraße wurde dichtgemacht. Eine Person wurde leicht verletzt.

Als mehreren Personen Rauch an einem großen Gebäude in der Homburger Talstraße auffiel, alarmierten sie gegen 20.50 Uhr am Montagabend die Feuerwehr. Rund 60 Feuerwehrleute aus den Löschbezirken