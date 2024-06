In der Nacht zum Dienstag sind die Bewohner eines Wohnhauses evakuiert worden. Grund war ein Feuer, das in einer Garage in der Grabenstraße ausgebrochen war und auf das Nachbarhaus übergriff.

Wie Christopher Benkert, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Neunkirchen berichtet, haben die Einsatzkräfte verhindern können, dass die Flammen, die allerdings schon an der Hausfassade leckten, auf den Dachstuhl des angrenzenden Hauses in der Liebigstraße übergriffen. Laut Benkert haben die Flammen meterhoch in den Nachthimmel geschlagen, als die Feuerwehrleute am Brandort eintrafen.

Um drei Minuten nach Mitternacht sei die Feuerwehr alarmiert worden; allzu weit hatten es die Einsatzkräfte nicht – die Wache befindet sich nur ein paar Hundert Meter vom Einsatzort entfernt. Das Feuer habe auch auf Nachbargaragen übergegriffen. Die Feuerwehr habe zusammen mit der Polizei das von den Flammen bedrohte Wohnhaus geräumt. Am Haus in der Liebigstraße ging die Wehr mit einer Drehleiter in Stellung, um zu verhindern, dass das Feuer auf den Dachstuhl übergriff. Parallel löschten die Feuerwehrleute die Flammen, die bereits in mehreren Garagen wüteten. Um den Brandherd erreichen zu können, mussten die Einsatzkräfte zuerst die Garagentore mit einem hydraulischen Spreizer aufbrechen. Um das Feuer endgültig zu löschen, mussten sie die ausgebrannten Garagen teilweise ausräumen, um das Brandgut gezielt ablöschen zu können.

Die Feuerwehr war bis 2.30 Uhr, für rund zweieinhalb Stunden lang mit in der Spitze 50 Personen im Einsatz. Auch Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort.