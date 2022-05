Am Sonntagnachmittag, 29. Mai, brannte es gegen 16.30 Uhr im alten St. Ingberter Hallenbad. Passanten meldeten eine starke Rauchentwicklung aus dem Gebäude.

Feuerwehrmänner rüsteten sich vor Ort mit schwerem Atemschutz, Löschgerät sowie einer Wärmebildkamera aus und durchsuchten das leerstehende, teilweise eingestürzte Gebäude. Im Obergeschoss dann trafen sie auf den Brandherd, der hölzerne Fußboden in der ehemaligen Bewegungshalle stand in Flammen. Die Feuerwehr löschte diesen ab, kontrollierte anschließend per Wärmebildkamera, ob sich noch Glutnester im Brandbereich versteckten. Nach rund eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Erst kürzlich wurden Pläne vorgestellt, nach denen das Alte Hallenbad zum Biosphären-Hotel umgebaut werden soll. 2001 wurde das Bad geschlossen, seitdem verkommt es zum Schandfleck. Die Victor`s Group aus Saarbrücken will das Areal aufwerten, Hotelzimmer sowie barrierefreie Wohnungen herstellen. Zudem ist ein neues Restaurant geplant. Im Untergeschoss sollen Tiefgaragen entstehen.