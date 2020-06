Wegen Baumsturzgefahr wurde im Februar der Bliestal-Freizeitweg auf der alten Bahnlinie zwischen Blieskastel und Reinheim ganz gesperrt. Seit März darf man zwar auf dem Teilstück von Blieskastel bis Gersheim wieder radeln. Doch nun glaubt die Gemeinde Gersheim nicht mehr, dass der fehlende Abschnitt bis Reinheim in dieser Saison freigegeben werden kann.

Laut Bürgermeister Michael Clivot (SPD) ist im weiterhin gesperrten Bereich ein europarechtlich geschütztes Biotop entstanden. Viele mächtige Bäume stünden in der Felswand; sie drohten abzurutschen. Würde man die Bäume fällen, wäre dies das Ende des Biotops. Dennoch habe die Gemeinde Gersheim starkes Interesse an der Wiedereröffnung des Freizeitwegs. Am 16. Juni werde sie mit den zuständigen Landesbehörden über mögliche Lösungswege verhandeln. Weil die Situation aber so kompliziert sei, erwartet Clivot nicht mehr, dass der Abschnitt nach Reinheim in dieser Saison geöffnet werden kann.