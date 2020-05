Anfang April hatten Martin Moschel, Ortsvorsteher von Breitfurt, der Blieskasteler Bürgermeister Bernd Hertzler und Beigeordneter Guido Freidinger zu Spenden für die Tiere des durch die Corona-Pandemie in Breitfurt gestrandeten Zirkus Althoff aufgerufen (wir berichteten). Der Aufruf trifft bisher auf eine gute Resonanz. Aber noch ist unklar, wann der Zirkus wieder auf Tournee gehen darf.

Wegen des Auftrittsverbotes durfte der Zirkus nicht wie üblich im März seine Tournee durch Deutschland beginnen. Wegen der fehlenden Einnahmen wurden der Zirkus und seine Mitarbeiter an den Rand seiner wirtschaftlichen Existenz gedrängt.

Für die Künstler und Artisten gab es eine unbürokratische Unterstützung des Jobcenters und die Soforthilfe für Klein-Unternehmer. Allgemeine finanzielle Hilfen zur Unterhaltung und Beschaffung des Futters für die Tiere gab es jedoch nicht.

Dafür wurde Anfang April der Spendenaufruf gestartet. Laut Ortsvorsteher Martin Moschel sind auf dem Treuhandkonto mittlerweile rund 5000 Euro an Spenden eingegangen. Anfang Mai wurde der erste Teil des Geldes an den Senior des Zirkus-Betriebes, Stefan Frank, übergeben. „Damit können weitere Futtermittel und ein neuer Sicherheitszaun beschafft werden, da die Weidekoppel in den Breitfurter Blieswiesen vergrößert werden mussten“, sagte Beigeordneter Guido Freidinger. Frank sagte den Initiatoren der Spenden-Aktion, dass der Zirkus in Breitfurt nicht nur durch diese Spenden, sondern auch von der Nachbarschaft und vielen Besuchern großzügig unterstützt werde. Ohne die Unterstützung hätte der Zirkus nicht weiter bestehen können. Die Zirkusleute hoffen auf eine Tournee im Sommer.

Spendenkonto