Die Stadt Blieskastel und der Saarpfalz-Kreis haben zusammen eine neue Sandsack-Füllmaschine in Betrieb genommen. Blieskastel, so die Pressemitteilung der Stadt, sei von Hochwassern und Starkregenereignissen geprägt. Um auf solche Katastrophen besser vorbereitet zu sein, hat der Kreis nun eine neue Sandsack-Füllmaschine gekauft, stationiert ist diese in Blieskastel. Bürgermeister Bernd Hertzler: „Wir haben aufgrund der Lage an der Blies und die immer wiederkehrenden Hochwasser schon immer viel Wert auf Vorsorge gelegt“. Hertzler stellt zudem die Zusammenarbeit zwischen Kreis und Stadt heraus. „Diese Sandsackfüllmaschine hilft uns bei der schnelleren Nachfüllung. Gleichzeitig können wir bei Starkregenereignissen andere Kommunen unterstützen. Die Stadt Blieskastel hält damit das größte Sandsacklager im Saarpfalz-Kreis vor“, ergänzt Hertzler. Uwe Wagner, Leiter des Bereichs Katastrophenschutz sagt: „Der Kauf der Sandsackfüllmaschine geht auf ein im vergangenen Jahr mit der Bürgermeisterin und den Bürgermeistern beschlossenes Betriebskonzept für eine solche Anlage zurück. Sie kann zukünftig von den Mitarbeitenden aller Baubetriebshöfe der angehörigen Kommunen genutzt werden. Sicher wird sie den Kommunen bei Unwetterereignissen zum Schutz der Bevölkerung sehr dienlich sein.“