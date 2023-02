Verantwortungsbewusstsein, Objektivität und Unvoreingenommenheit. Das sind drei wichtige Kriterien für das Amt eines Schöffen. Wer sie erfüllt und im Gericht Recht sprechen möchte, kann sich jetzt bewerben. Allein in der Stadt Blieskastel sind für die Amtszeit von 2024 bis 2028 15 Posten zu besetzen.

Die neuen Blieskasteler Schöffen und Jugendschöffen werden laut Verwaltungsoberrat und Wahlleiter Jens Welsch vom städtischen Wahlamt für den Amtsbezirk Homburg gewählt. Ihre Aufgaben sieht er darin, „innerhalb der Gerichtsbarkeit als Vertreter des Volkes an der Rechtsprechung in Strafsachen teilzunehmen“.

Und welche Qualifikation sollten die Kandidaten mitbringen? Welsch führt auf: Sie sollten über soziale Kompetenz verfügen. Das heißt, sie sollten in der Lage sein, das Handeln eines Menschen in einem sozialen Umfeld zu beurteilen. Lebenserfahrung und Menschenkenntnis seien daher unabdingbar. Als nicht weniger wichtig erachtet er, dass Schöffen in der Lage sein sollten, aus den vorgelegten Beweisen die richtigen Schlüsse zu ziehen. Zu Beweisen zählen Gutachten, Urkunden oder Zeugenaussagen. Unparteilichkeit, Selbstständigkeit und Reife des Urteils, aber auch geistige Beweglichkeit und – wegen des anstrengenden Sitzungsdienstes – gesundheitliche Eignung bezeichnet er ebenfalls als unerlässlich.

Zeitaufwenig, ja. Juristische Vorkenntnisse, nein.

In der Hauptverhandlung steht Schöffen das Fragerecht zu. Sie müssen also fähig sein, sich verständlich auszudrücken, auf den Angeklagten wie andere Prozessbeteiligte eingehen und an der Beratung argumentativ teilnehmen. Doch damit nicht genug: Gegenüber den Berufsrichtern müssen Schöffen ihren Urteilsvorschlag standhaft vertreten können. Dabei, sagt Welsch, sollten sie nicht besserwisserisch auftreten, sich vielmehr von besseren Argumenten überzeugen lassen, ohne indes opportunistisch zu sein. Dass das Amt mit einem gewissen Zeitaufwand verbunden ist, räumt er ein. Nicht zuletzt für Weiterbildung. Juristische Vorkenntnisse indes sind nicht erforderlich.

Schöffe kann werden, wer am 1. Januar mindestens 25 und höchstens 69 Jahre alt war. Interessenten müssen die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und die Sprache ausreichend beherrschen. Menschen, die in der Justiz beschäftigt oder zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden sind, sind vom Schöffenamt ausgeschlossen.

Das weitere Prozedere sieht wie folgt aus: Zunächst sind die 15 Ortsräte der Stadt Blieskastel aufgefordert, bis 3. März jeweils zwei gleichberechtigte Personalvorschläge zu benennen. Diese gelangen auf die Gesamtvorschlagsliste des Stadtrates. Das Gremium wird im Frühjahr über diese Gesamtliste beraten und beschließen. „Die Liste wird öffentlich ausgelegt und zur weiteren Bearbeitung an das Amtsgericht in Homburg abgegeben“, ergänzt Bürgermeister Bernd Hertzler. Weitere Information zum Amt des Schöffen beim Wahlamt der Stadt Blieskastel, Verwaltungsoberrat Jens Welsch Telefon 06842 9261100.