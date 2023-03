Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Blieskasteler Stadtrat will sich am 14. Mai in der Bliesgau-Festhalle zur ersten Sitzung nach Erlass der Corona-Allgemeinverfügung am 16. März treffen. Dabei werden strenge Hygiene-Auflagen gelten. Die Ausschüsse sollen im Juni ihre Arbeit aufnehmen. Bis dahin entscheidet Bürgermeister Bernd Hertzler ohne den Rat.

Blieskastel. Unter den Einschränkungen wegen des Coronavirus und dem erhöhten Infektionsrisiko kann der Stadtrat nicht wie gewohnt zusammentreten und über die Tagesordnungspunkte entscheiden.