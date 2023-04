Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Entwurf des Ergebnishaushaltes der Stadt Blieskastel für 2020 klafft ein Loch von fast 8 Millionen Euro. Die Lücke ist 2,9 Millionen Euro größer als im Vorjahr. Für das Minus seien vor allem die gestiegene Kreis-Umlage und gefallene Schlüsselzuweisungen verantwortlich. Um die Folgen der Corona-Krise zu beziffern, sei es noch zu früh. Die Parteien diskutieren über Zuwendungen an Vereine und einen Gebühren-Erlass für die Gastwirte.

Blieskastel. Am Donnerstag will Bürgermeister Bernd Hertzler (SPD) einen Haushaltsentwurf vor den Stadtrat bringen, der nicht wie üblich in den Ausschüssen