Die Stadt Blieskastel erlässt Gastronomiebetrieben die Gebühren für die Außenbestuhlung. Mit seinem Beschluss vom Donnerstag will der Blieskastler Stadtrat den Wirten unter die Arme greifen, die wegen des Shutdowns wirtschaftlich in Not geraten sind.

Noch ist unklar, wie sehr die Corona-Krise den Haushalt der Stadt Blieskastel belasten wird. Dass damit zu rechnen ist, wird bereits am Abschlag der Gewerbesteuer-Erwartungen für 2020 erkennbar (wir berichteten). Dennoch hat der Stadtrat am Donnerstag einstimmig beschlossen, den Gastwirten in der Barockstadt die Gebühren für die Außenbestuhlung zu erlassen. Dem Vorschlag der CDU, diese Bedienung von Gästen auf öffentlichen Straßen und Plätzen zu erweitern, fand jedoch keine Mehrheit. Das könnte Geschäfte in der Nachbarschaft behindern und die Rettungswege verstellen, sagte Beigeordneter Guido Freidinger (SPD).