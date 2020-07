Um den Vereinen die Belastungen durch den Corona-Lockdown erträglicher zu machen, verzichtet die Stadtverwaltung Blieskastel auf die in dieser Zeit angefallene Hallengebühr. Außerdem darf auch während der Ferien in den städtischen Hallen trainiert werden.

Die Stadt Blieskastel sei sich der gesellschaftlichen Rolle der Vereine bewusst. Daher wolle die Verwaltung zur Linderung der finanziellen Einbußen beitragen, die durch die Hallenschließung während des Corona-Lockdowns entstanden sind. Deswegen müssen Blieskasteler Vereine für diese Zeit keine Nutzungsgebühren an die Stadt entrichten, teilte Beigeordneter Guido Freidinger (SPD) mit.

Auch zähle Blieskastel zu den wenigen Gemeinden im Saarland, welche den Vereinen die Nutzung der Hallen ausnahmsweise auch in der Ferienzeit anbieten. Damit soll ein Ausgleich für die seit dem Frühjahr fehlenden Trainingszeiten ermöglicht werden. Inzwischen haben mehr als 20 Vereine von diesem Angebot Gebrauch gemacht und bieten Trainings- und Übungszeiten in den Schulferien an, so der Beigeordnete. Das Angebot der Vereine sei eine zusätzliche zeitliche Entlastung für Eltern. Nach welchen Richtlinien die Stadt Blieskastel darüber hinaus Vereinen unter die Arme greifen kann, die wegen abgesagten Veranstaltungen Geld verloren haben, werde derzeit noch erarbeitet.