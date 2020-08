Die Stadt Blieskastel, die katholische Kirche, der Saarpfalz-Kreis und das Land haben sich auf eine Ausweichlösung für die Kinder aus der Tagesstätte Lautzkirchen geeinigt, die wegen Schimmels vorerst geschlossen bleiben muss (wir berichteten). Wie SPD-Stadtverbandsvorsitzender Achim Jesel mitteilte, wird die Lautzkircher Einrichtung die ehemalige Kindertagesstätte in Bierbach als Ausweichquartier in Anspruch nehmen. Dort sei nach wenig Renovierungsaufwand der Kindergartenbetrieb wieder möglich. Somit können ab 20. August die Lautzkircher Kinder in Bierbach betreut werden. Die SPD fordert, die geschlossene Bierbacher Tagesstätte für den Dauerbetrieb herzurichten.