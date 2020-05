Wegen der Beschränkungen gegen das Coronavirus müssen die Gaststätten starke finanzielle Verluste hinnehmen. Dadurch könnte die Existenz von Betrieben bedroht sein und damit die Arbeitsplätze. Der Blieskasteler Bürgermeister Bernd Hertzler (SPD) will helfen, indem die Stadt auf Gebühren verzichtet.

Bürgermeister Bernd Hertzler (SPD) setzt sich dafür ein, dass der Gastronomie Sondernutzungsabgaben erlassen werden, wie sie von der Stadt für Außenbestuhlung auf öffentlichen Straßen und Plätzen erhoben werden. „Die aktuelle Situation und die mit ihr verbundenen Einnahmeausfälle stellen zweifellos einen lange nicht dagewesenen Härtefall dar, eine Belastung, von der neben der Existenz des Unternehmers viele Arbeitsplätze abhängen“, so der Bürgermeister.

Die Blieskasteler Stadtverwaltung werde nun prüfen, welche Möglichkeiten zur Entlastung der Gastronomie bestehen. Diese Möglichkeiten sollen in der nächsten Stadtratssitzung am 14. Mai in der Bliesgau-Festhalle diskutiert werden.