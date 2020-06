Das Blieskastler Freizeitzentrum wurde am 13. März wegen des Coronavirus geschlossen und will am 20. Juli sein Schwimmbad wieder öffnen. Wie Geschäftsführer Bernhard Wendel sagte, stellen die Hygiene-Vorschriften das kombinierte Hallen- und Freibad vor besondere Herausforderungen. Die Zahl der Besucher wird auf 530 pro Tag begrenzt.

Der Tag im Schwimmbad soll nach der Wiedereröffnung von 9 bis 20 Uhr dauern, sagte Bernhard Wendel, Geschäftsführer des Blieskastler Freizeitzentrums am Donnerstag vor dem Blieskastler Stadtrat. Damit habe sich der Aufsichtsrat der Freizeitzentrum Blieskastel GmbH (Aufsichtsratsvorsitzender: Bürgermeister Bernd Hertzler) für den Einschichtbetrieb entschieden. Das bedeute, dass Badegäste das Bad nicht nach Ablauf einer bestimmten Zeitverlassen müssen. Die Eintrittspreise blieben gleich, so Wendel. Allerdings werde die Zahl der Gäste auf 530 Personen am Tag begrenzt. Vor Corona zählte das Bad bis zu 2700 Gäste am Tag. „Für ein Kombibad gilt die höchste Sicherheitsstufe“, sagte der Geschäftsführer. Die Situation hinsichtlich des Coronavirus sei eine andere als in einem Freibad. Im Hallenbad herrschten enge Platzverhältnisse. Wenn zu viele Menschen auf der Wasseroberfläche seien, müssten eventuell welche das Becken verlassen. Liegen werden in der Halle keine aufgestellt, so Wendel. Der Geschäftsführer appellierte an die Badegäste, nach der Wiedereröffnung die Vorschriften genau zu beachten. Wenn nicht, müsse das Bad eventuell bestimmte Attraktionen wie die Rutsche schließen.

Die Eintrittskarten sollen übers Internet gebucht werden, außerdem werde das Bad eine begrenzte Zahl von Tickets an der Kasse bereit halten. Die Sauna bleibe geschlossen, so Wendel.