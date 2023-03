Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Mehrheitsparteien im Blieskasteler Stadtrat, SPD und Grüne, machen sich dafür stark, dass die Polizei auch nachts präsent ist. Für den Umzug des Reviers ins ehemalige Amtsgericht verlangen SPD und Grüne die Übernahme der Kosten durch das Land (wir berichteten am Dienstag). Die CDU weist in einer Stellungnahme die Kritik an Innenminister Klaus Bouillon zurück.

„Bei gutem Willen finden wir gemeinsam und schnell eine Lösung“, so der CDU-Fraktionsvize Stefan Noll. Die CDU werde SPD und Grüne im Sinne der Stadt unterstützen.