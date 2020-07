Mit dem Abriss des Sanitärgebäudes bei der Reifenrutsche verschwindet der Rest des ehemaligen Freibads im St. Ingberter Blau und schafft Platz für das neue Lehrschwimmbecken, in dem ab 2022 Schüler ihren Schwimmunterricht genießen sollen. Über Einzelheiten der Bauarbeiten informiert die Bäderbesitzgesellschaft auf einem Blog im Internet und mit einer Video-Präsentation.

Die Bauarbeiten zur Neugestaltung des Freibads und der Erweiterung des Hallenbads im St. Ingberter Blau haben begonnen. Nachdem kürzlich der ehemalige Eingangs- und Umkleidebereich des Freibads dem Erdboden gleich gemacht und entsorgt wurde, begannen die Arbeiter am Donnerstag damit, das Sanitärgebäude mit dem Startpunkt der Reifenrutsche abzureißen. An dieser Stelle soll das neue Lehrschwimmbecken gebaut werden, das ab Ende 2022 St. Ingberter Schülern für den Schwimmunterricht zur Verfügung stehen soll, teilte Pressesprecherin Andrea Brück mit.

Neben dem Lehrschwimmbecken werde im Zuge der Erweiterung des Hallenbads ein neues Kinderplanschbecken sowie eine zusätzliche Doppelrutsche entstehen. Die Bauarbeiten werden auch nach der Wiederöffnung des Hallenbads am 31. August fortgeführt. Die Einweihung des erweiterten Hallenbads mit Lehrschwimmbecken ist für Ende 2022 geplant, so Brück.

Bäderbesitzgesellschaft gewährt Einblicke

Weil die St. Ingberter Bäderbesitzgesellschaft großen Wert auf Kommunikation und Transparenz lege, informiere eine Internetseite über Einzelheiten des Baufortschritts im Frei- und Hallenbad, damit „die Bürger miterleben, wie ihr neues Bad entsteht“. Im Baustellen-Tagebuch erscheinen regelmäßig Bilder von den Bauarbeiten.

Hubert Wagner, Geschäftsführer der Bäderbesitzgesellschaft, sagte: „Die Modernisierung und Erweiterung des Frei- und Hallenbads ist ein Projekt für die St. Ingberter Bürger. Wir möchten sie so nah wie möglich am Baustellengeschehen teilhaben lassen, damit sie erleben, wie ihr neues Bad entsteht.“ Ab September soll im Foyer des Hallenbads und im Info-Center in der Fußgängerzone eine Video-Präsentation des Umbaus zu sehen sein.

Das Blau im Internet