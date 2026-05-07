Denkwürdige Konzerte (gute wie schlechte), feuchtfröhliche Proben, Fahrten nach Prag – die Pfarrkapelle Kirrberg hat in 60 Jahren viel erlebt. Und steht nun vor einem Problem.

Am Samstag lädt die Pfarrkapelle Kirrberg zum Mai Owend ein. Anlass ist der 60. Kapellen-Geburtstag. Mit Musik von Tina Turner, Phil Collins, Pur und Lady Gaga. Holla, was geht denn da musikalisch in einer Blaskapelle ab? Nächste Überraschung: Den Vorsitzenden der Kapelle kann man als Jungspund bezeichnen. Ohne sich dafür entschuldigen zu müssen.

Vincent Meyer ist zarte 25, aber schon fast 20 Jahre in der Kapelle aktiv. Für normale Verhältnisse gilt man in einem solchen Amt in diesem Alter aber trotzdem als frisch geschlüpft. „Das ist so ein bisschen das Vorurteil, wobei das in vielen Fällen aber auch stimmt. Bei uns im Verein hatten wir eine gute Jugendarbeit, würde ich mal sagen“, sagt er dazu lachend. Was einige andere junge Mitglieder im Vorstand nur bestätigen.

Längst findet die Musik hier unter dem Dach eines eingetragenen Vereins statt. Einst vor 60 Jahren von Pfarrer Alfons Gebhart als reine Pfarrkapelle gegründet, ist man so von der Kirche unabhängig; begleitet aber gerne Gottesdienste der Pfarrei Mariä Himmelfahrt zu Kirrberg, um die Gründungstradition hochzuhalten. Als die Kapelle 1966 startete, hatte sie 25 aktive und passive Mitglieder. Den ersten Auftritt hat sie mit elf Musikern bestritten. „Seitdem sind wir ganz schön gewachsen“, fasst Hannah Krämer, Pressewart und Social-Media-Managerin, sechs Jahrzehnte im Schnelldurchlauf zusammen. Nun spielen im Hauptorchester 35 Frauen und Männer.

Jüngster ist 15, ältester ist 67

Dass so viele junge Leute im Orchester sind, liege an der jahrelangen Jugendarbeit. Was ein wenig auch die moderne Musikauswahl zum Mai Owend erkläre. Und nachvollziehbar macht, warum die langjährige Vorsitzende Heike Stärkle, nun Ehrenvorsitzende, einen so jungen Nachfolger fand. Jugend bedeutet aber nicht, dass in der Kapelle keine alten Hasen vertreten sind. „Unser jüngster Musiker ist 15 und unser ältester ist gerade in Rente gegangen. Ich meine, er ist 67“, schätzt Meyer. Schon seit 50 Jahren musiziert hier Martin Stärkle. Im Verein befindet sich mit Herbert Stäudel sogar noch ein Gründungsmitglied.

Wie kommt denn das älteste Mitglied mit dem jungen Programm des Mai Owends zurecht? Die Gesprächspartner der RHEINPFALZ lachen herzlich. Meyer, übrigens als studierter Musikmanager in einem Musikverlag berufstätig, klärt auf, warum. „Unser Ältester ist kein besonders großer Schlagerfan. Und insbesondere bei unserem Mai Owend ist das, durch den Charakter des Abends, ein sehr schlagerlastiges Programm. Wenn wir ein bisschen rockigere Sachen spielen, findet er das aber super. Und auch, wenn wir konzertant auftreten, ist er direkt mit dabei. Aber auch den Mai Owend macht er mittlerweile gerne. Glaube ich zumindest.“

Besonders gute und besonders schlechte Konzerte

Was ist denn noch so für die Mitglieder interessant? „Ich kann mich an feuchtfröhliche Probewochenenden erinnern. Ich glaube, das hat sich in den vielen Jahren nicht verändert“, erzählt Meyer. Viele denkwürdige Konzerte habe es gegeben, „ob durch besonders gute Leistungen, manchmal auch durch besonders schlechte. Da habe ich von unseren älteren Mitgliedern in beiden Richtungen einiges gehört“, ist Meyer entwaffnend ehrlich.

Das jährliche Probenwochenende gibt es seit den 80er-Jahren, weiß Krämer. „Es gab schon immer Vereinsfahrten, die wir sehr gerne gemeinsam machen. Obwohl wir bei den Mitgliedern eine sehr weite Altersspanne haben, versteht sich jeder mit jedem. Das macht ein Vereinsleben doch aus. Früher ging es öfter nach Frankreich und Österreich oder Bayern. Vor zwei Jahren waren wir in Prag. Vor einem Jahr zum deutschen Musikfest in Ulm. Das ist immer schön.“

„Blasmusik bedeutet nicht stillsitzen und brav sein“

Den ersten Mai Owend gab es 2022. „Uns ging es darum zu beweisen, dass Blasmusik nicht unbedingt stillsitzen, zuhören und brav sein bedeutet. Sondern dass es etwas ist, was superviel Spaß macht. Dass es auch cool arrangierte Sachen gibt, bei denen jeder mitsingen kann. Da stehen der Spaß und das gemeinsame Feiern im Fokus. Deshalb ist der Eintritt auch frei. Am Jahresende zeigen wir dann den musikalischen Anspruch und die Probenarbeit des gesamten Jahres.“ Was Musiker betrifft, habe die Kapelle keine Sorgen. Trotzdem gibt es ein Problem zu lösen. Auf der Vereinsinternetseite pfarrkapelle-kirrberg.de wird dringend ein neuer Dirigent gesucht.

„Das ist leider wirklich superschwierig. Insbesondere Blasmusik hatte in den letzten Jahren nicht so den besten Ruf. Deswegen sind auch nicht so viele Leute in die Blasmusik reingegangen. Und wenn das so ist, fehlen die Leute, die das als Dirigent für sich interessant finden“, erklärt Meyer. Wobei Eric Grandjean, der sich der Aufgabe zuletzt stellte, alleine aus gesundheitlichen Gründen als Dirigent zurückgetreten ist.

Derzeit wird die Pfarrkappelle vom Bund saarländischer Musikvereine unterstützt. Sebastian Jung, Kreisdirigent, hat die Probearbeit für den Mai Owend geleitet.

Kreisdirigent Sebastian Jung überbrückt die Zeit, bis ein neuer Dirigent für die Pfarrkapelle gefunden ist. Foto: Thomas Füßler

Kommende Proben und Auftritte können auch durchgeführt werden. Aber ein fester Dirigent wird weiter dringend gesucht.

Das Konzert

Mai Owend, Pfarrkapelle Kirrberg, Samstag, 9. Mai, 19.30 Uhr, Lambsbachhalle Kirrberg, Am Dorfplatz 5.