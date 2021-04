Der neue Bitscher Bürgermeister will seine Stadt zu neuem Leben erwecken und Lösungen für alte Probleme finden. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen die Bitscher gemeinsam arbeiten.

Benoit Kieffer wirkt müde und zugleich stolz und zuversichtlich, als er am Wahlabend zum Fototermin mit der RHEINPFALZ vor dem Bitscher Rathaus erscheint. Hinter dem Sieger der Stichwahl liegt ein ungewöhnlich langer Wahlkampf. Wegen des Coronavirus wurde der zweite Durchgang der französischen Kommunalwahl um drei Monate verschoben, ursprünglich solle die Bürgermeisterwahl seit 22. März entschieden sein. Aber es wurde am erst 28. Juni abgestimmt. Der 50-jährige Notar Benoit Kieffer ging mit 53 Prozent der Stimmen als klarer Sieger aus der Stichwahl hervor. Abgeschlagen folgten der bisherige Beigeordnete und Präsident des Gemeindeverbandes Bitscher Land, Francis Vogt, mit 27 und Pascal Leichtnam, ebenfalls früherer Beigeordneter, mit 20 Prozent.

Komfortable Mehrheit im Stadtrat

Mit diesem Ergebnis kann sich Kieffer auf eine komfortable Mehrheit im neuen Stadtrat stützen. Dort wird der neue Bürgermeister 23 Sitze mit seinen Anhängern besetzen können. Die Konkurrenten Vogt und Leichtnam werden sich je mit vier und zwei Sitzen begnügen müssen.

Allerdings muss der neue Bitscher Stadtrat damit leben, dass im zweiten Durchgang der Kommunalwahl ungewöhnlich viele Wähler der Abstimmung fern geblieben sind. Von eingeschriebenen 3130 Wählern (Einwohner 2019: 5331) gaben am Sonntag lediglich 1660 eine gültige Stimme ab, demnach erhielten Kieffer 885, Vogt 447 und Leichtnam 328 Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 54 Prozent. Bei der Kommunalwahl 2014 setzte sich der scheidende Bürgermeister Gérard Humbert mit 55 Prozent oder 1190 Stimmen bereits im ersten Wahlgang gegen Mitbewerber Francis Vogt durch. Vor sechs Jahren gaben 2176 Bitscher eine gültige Stimme ab, die Wahlbeteiligung lag bei 69 Prozent. Das Desinteresse an den Kommunalwahlen dürfte allerdings kaum alleine mit dem Coronavirus, Maskenpflicht und Abstandsregeln zu begründen sein. Die kommunale Wahlbeteiligung sinkt in Frankreich bereits seit Jahrzehnten und hat jetzt mit durchschnittlich 40 Prozent einen neuen Tiefstand erreicht. Vor diesem Hintergrund steht Bitsch noch vergleichsweise gut da.

Was will der neue Bürgermeister?

Am Wahlabend nach seinen dringlichsten Vorhaben nach dem Amtsantritt gefragt, zählt Benoit Kiefer gleich eine ganze Reihe von Schlagworten auf. „Der Haushalt steht an erster Stelle“, sagte Kieffer. Das Budget der Stadt Bitsch müsse saniert und entschuldet werden, damit die Gemeinde mehr Handlungsfreiheit gewinne. Gleich danach folgen die Schulen, die Vereine, die Feuerwehr, die Kultur, die Geschäfte der Innenstadt und die Zusammenarbeit mit der Großregion „Grand Est“. „Wir wollen uns mit allen Akteuren an einen Tisch setzen, um die Stadt neu zu beleben.“

Damit spricht Kieffer Probleme an, für die seit längerer Zeit keine Lösung gefunden wurde. Immer wieder flammen Diskussionen um die Schließung von Schulklassen auf; die alten Kasernen am Stadtrand stehen teilweise seit Jahrzehnten weitgehend leer, die Zukunft des Gebäude-Komplexes des früheren Lyzeums St. Augustin, der sich in chinesischem Besitz befinden soll, ist offen und es gibt nur noch wenige Ärzte in der Festungsstadt.

Eine weitere Herausforderung für den Neuen im Bürgermeisteramt dürfte darin bestehen, die Bitscher Politik unter einem gemeinsamen Ziel zu einen. Dies war Kieffers Vorgänger Gérard Humbert in seiner letzten Amtszeit nicht mehr gelungen. Im Herbst 2016 entbrannte eine heftige Debatte um das Bitscher Stadtfest. Eine Partei wollte nach klassischem Vorbild in der Innenstadt feiern, die andere den Mittelaltermarkt auf der Zitadelle behalten. In der Vorweihnachtszeit 2016 kam es zum Eklat. Ein Teil der Mitglieder verließ den Stadtrat, darunter Benoit Kieffer, der 2014 mit der Liste von Francis Vogt gewählt wurde. Pascal Leichtnam folgte Kieffer und legte seine Ämter nieder. Humbert berief daraufhin Gemeinde-Verbandspräsident Francis Vogt zu seinem ersten Stellvertreter.

Am 17. Juli folgt ein weiteres Kräftemessen

Der Rat des Gemeindeverbands Bitscherland wird aus den gewählten Politikern der 46 angeschlossenen Gemeinden gebildet. Am 17. Juli wählen dessen Mitglieder einen neuen Präsidenten. Dabei könnte es zu einem erneutem Kräftemessen zwischen Benoit Kieffer und Francis Vogt kommen. Für die Stadt Bitsch und die Umlandgemeinden verantwortet der Gemeindeverband die Bereiche Hausmüllabfuhr, Internetzugang „Tubeo“, Kinderbetreuung, Tourismus, Kultur- und Sportstätten, Veranstaltungsprogramme sowie Umweltschutz. Angesichts dieser Fülle an Kompetenzen ist es für die Stadt Bitsch als Hauptort des Bitscher Landes von Bedeutung, beim Gemeindeverband möglichst stark vertreten sein. „Denn das Bitscher Land kann sich nicht entwickeln ohne Bitsch und Bitsch vermag ohne das Bitscher Land in Grand-Est (Großregion) nicht zu strahlen“, so Kieffer. Deshalb müsse die Stadt Bitsch ihren Einfluss auf den Gemeindeverband wieder gewinnen. Er werde sich dort für das Bitscher Land engagieren, kündigte der frisch gewählte Bitscher Bürgermeister an.