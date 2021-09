Die Homburger Lesezeit ist gestartet. Bis März lesen Autoren, erleger und Homburger Persönlichkeiten aus Literaturklassikern und Neuerscheinungen vor.

Pfarrer Götz Geburek ist eine der Homburger VIPs, die sich an der Lesezeit beteiligen. Er liest am 30. November aus Volker Kutschers Roman: „Der nasse Fisch“. Auch Barbara Käsmann-Keller, Fachärztin für Augenheilkunde und Leiterin der Sehschule der Universitätsklinik, ist dabei. Sie wird am 22. Februar aus „Der einarmige Pianist“ von Oliver Sacks vorlesen.

Die Homburger Lesezeit endet am 29. März mit Schauspieler, Sänger und Moderator Ilja Richter. Sein humorvoller Vortrag aus Bodo Kirchhoffs Werk „Betreff: Einladung zu einer Kreuzfahrt“ beginnt wie alle Veranstaltungen um 19 Uhr. Der Eintritt zu dieser Lesung kostet 14 Euro, Karten können beim Amt für Kultur und Tourismus (06841 101168) und an der Abendkasse erworben werden. Alle anderen Veranstaltungen sind kostenfrei.

Die Homburger Lesezeit wird von der Stadt Homburg in Zusammenarbeit mit der Akademie für Ältere und dem Frauenkulturstammtisch veranstaltet.

Weitere Veranstaltungen

28. September: Baumgeschichten von Ulrike Wahl-Risser : Lesung mit Vernissage

5. Oktober: Michael Schikowski liest aus dem Werk von Fjodor Dostojewski

12. Oktober: „Amol is gewen a Jiddele“: Liederabend der Familie Bollinger mit vertonten Texten jüdischer Dichter

26. Oktober: Udo Recktenwald liest aus seinem Roman „Sonnenfinsternis“

16. November: Adrian Jessinghaus list aus dem NS-Enthüllungsroman „Die braune Pest“

7. Dezember: Kerstin Rech liest aus ihrem neuen Thriller „Die Tür“