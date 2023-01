Noch immer begegnen einem Rassismus, Vorurteile und Hass im Alltag. Dem möchte der Saarpfalz-Kreis etwas entgegensetzen.

Der Saarpfalz-Kreis beteiligt sich beim Bundesprogramm „Demokratie leben!“, das Fördergelder für kleine Projekte bereitstellt. Bis zum 17. Februar können sich gemeinnützige Träger bewerben, die mit Bürgern aus dem Saarpfalz-Kreis Projekte zur Demokratieförderung oder interkulturellen Begegnung umsetzen möchten.

Bewerben können sich etwa Schulen, Vereine oder Gruppen. Die Projekte können ganz unterschiedlich sein: Es kann um Präventions- oder Aufklärungsarbeit gehen, oder die Arbeit mit verschiedenen Gruppen. Auf jeden Fall sollen durch die Projekte Demokratie und Zusammenhalt gefördert werden.

Insgesamt stehen für den Saarpfalz-Kreis 70.000 Euro an Fördergeld zur Verfügung, berichtet Fabian Müller vom Adolf-Bender-Zentrum in St. Wendel. „Das Adolf-Bender-Zentrum hilft den Interessierten auch bei der Antragsstellung“, sagt Müller. „Demokratie leben!“ fördert mehr als 600 Projekte in Deutschland. Bewerben kann man sich bei Ralf Dittgen vom Kreisjugendamt unter 06841 104811 oder per Mail an ralf.dittgen@saarpfalz-kreis.de, oder bei Fabian Müller vom Adolf-Bender-Zentrum (Telefon: 06851 8082796, Mal: fabian.mueller@adolf-bender.de).