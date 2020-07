Auf ehemaligen Äckern in der Bliesaue breitet sich auf etwa 150 Hektar Fläche das künstlich angelegte Biotop am Ortsrand von Homburg-Beeden aus. Hier haben sich viele Tiere und Pflanzen angesiedelt. Neben Heckrindern, Wasserbüffeln und Konik-Ponys, die den Bewuchs durch Beweidung niedrig halten, tummeln sich hier auch Weißstörche. Die Brut und Aufzucht der Jungvögel im Horst und die futtersammelnden Eltern können von den Aussichtstürmen des Biotops gut beobachtet werden. Der Biergarten des Sportheims vom SV Beeden am Sandweg ermöglicht ein Panorama über die Bliesaue und das angrenzende Naturschutzgebiet Höllengraben. Mehr als 140 Brut- und Rastvogelarten wurden hier beobachtet. Das Gebiet wurde als EU-Vogelschutzgebiet ausgewiesen. Das Beeder Biotop ist an den Bliestal-Freizeitweg angebunden und damit von Wanderern und Radfahrern gut zu erkunden. Am Aussichtspunkt am Biergarten startet auch der etwa vier Kilometer lange Biotop-Kulturrundweg Beeden.