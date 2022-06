Der Blieskasteler Biosphärenmarkt findet nach zwei Jahren Pause wieder statt. 30 Verkäufer stellen am Sonntag, 3. Juli, ihre Produkte vor. Das Wichtigste: Nachhaltigkeit.

„Endlich wieder gemeinsam Biosphäre erleben und regionale Qualität genießen“ lautet das Motto für den diesjährigen Biosphärenmarkt in der barocken Altstadt von Blieskastel. Der Markt kann am nächsten Sonntag, 3. Juli, von 11 bis 18 Uhr kostenfrei besucht werden.

Nach zwei Jahren Corona-Pause können rund um den Paradeplatz nun wieder regionale Produkte gekauft werden. Das Schöne: Beim Biosphärenmarkt kann man auch gleich die Händler dahinter kennenlernen. Insgesamt werden über 30 Anbieter in der Blieskasteler Altstadt vor Ort sein, um dort ihre nachhaltigen Produkte vorzustellen und zu verkaufen. Jeder Anbieter präsentiert sich mit seinem eigenen Marktstand.

Den Besuchern wird ein vielfältiges Angebot an Obst und Gemüse, Kuchen und Wein und vielem mehr aus dem Bliesgau geboten.

Aber nicht nur Lebensmittel können am Sonntag in die eigene Einkaufstasche wandern: Die Besucher können auch handwerklich hergestellte Unikate wie Bienenwachstücher, Drechselarbeiten und Wolle von Merinoschafen bestaunen und kaufen. In der Tourist-Info Blieskastel kann man sich außerdem noch mehr Informationen zur Biosphäre Bliesgau, den Verkäufern, Erlebnismöglichkeiten und Projekten holen. Die Tourist-Info mit Infostelle Biosphärenreservat Bliesgau hat von 11 bis 16 Uhr geöffnet.

Da es sich am 3. Juli um einen verkaufsoffenen Sonntag handelt, erhoffen sich auch die Gastronomie und die kleinen, inhabergeführten Läden der Blieskasteler Innenstadt zahlreiche Gäste. Dennoch stehen beim Biosphärenmarkt die regionalen Lebensmittel im Vordergrund, weshalb auch die Foodsharing-Initiative Blieskastel vor Ort sein wird, die sich für Lebensmittelwertschätzung einsetzt.

Veranstalter des Biosphärenmarktes sind die Stadt Blieskastel und der Biosphärenzweckverband Bliesgau. Auch ihr Verbandsvorsteher, Landrat Dr. Theophil Gallo, wird dabei sein. Unterstützung erhalten die Veranstalter von der Kreissparkasse Saarpfalz und dem Saarpfalzkreis. Neben dem Verbandsvorsteher werden auch der Blieskasteler Bürgermeister Bernd Hertzler und Petra Berg, die saarländische Umweltministerin, am Sonntag den Markt besuchen und die regionalen Produkte in Augenschein nehmen.

Alle Besucher werden von den Veranstaltern gebeten, möglichst klimafreundlich anzureisen. Die Gäste können, wenn sie wollen, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kommen. Weitere Informationen zur Anreise sind auf der Webseite https://biosphaere-bliesgau.eu/index.php/de/aktuelles/presse-2012/1136-pm-27-06-22-klimafreundlich-zum-biosphaerenmarkt zu finden.