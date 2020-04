Seit Montag, 20. April, ist in der Bexbacher Innenstadt die Rathausstraße wieder durchgängig befahrbar. Nach langjähriger Baustellensperrung wurde übers Wochenende eine lärmmindernde Asphaltdecke aufgetragen – ebenso in der abzweigenden Max- und Niederbexbacher Straße. Um das Gesamtprojekt Rathausstraße endgültig abschließen zu können, sind laut Stadtverwaltung noch letzte Arbeiten an der Einmündung Niederbexbacher Straße, die zum Blumengarten abzweigt, nötig. Außerdem müssten noch Versorgungsleitungen bis zum Hotel Krone verlegt und einige Bänke, Müllbehälter und Fahrradständer versetzt werden.