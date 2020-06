Am Dienstag drangen Einbrecher in das Haus einer 84-jährigen Seniorin in Bexbach ein. Als die Kriminellen im Schlafzimmer der Frau standen, begann sie zu schreien und verscheuchte die Täter.

Die Tat ereignete sich laut Polizei am Dienstag zwischen 8 und 8.45 Uhr in einem Einfamilienhaus im Bexbacher Lerchenweg. Drei bislang noch unbekannte Täter verschafften sich über einen rückwärtigen Wintergarten Zutritt zu dem Einfamilienhaus, indem sie eine Tür aufhebelten. Anschließend begaben sie sich zielgerichtet ins Schlafzimmer des Obergeschosses, so die Polizei. Dort schlief die 84-jährige Bewohnerin. Die Frau wurde von den Geräuschen geweckt, sah die Einbrecher in ihrem Zimmer und schrie auf die Täter ein. Daraufhin ergriffen die Männer die Flucht. Die Polizei vermutet, dass die Täter mit einem blauen Auto mit SLS-Kreiskennzeichen zum Tatort gefahren sein könnten und dass der Wagen in der Nähe zur Flucht bereit stand.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas zu den Tätern und deren Auto sagen können, sich bei der Polizei in Homburg unter Telefon 06841/1060 zu melden.