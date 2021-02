Die saarländische Sektion der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), sorgt sich um die Zukunft der Firma Bäckerhaus Ecker. Das Unternehmen, das im Saarland und der angrenzenden Westpfalz 56 Filialen mit 460 Beschäftigten betreibt, soll nach Informationen der Betriebsräte bis Ende 2023 zerschlagen werden. Dagegen soll am Sonntag bei einer Kundgebung mit Menschenkette in Bexbach demonstriert werden.

1949 hatte Hans Ecker in Homburg-Erbach das Bäckerhaus Ecker gegründet. Dieses Unternehmen wurde 2010 von der Bäckerei K&U im baden-württembergischen Offenburg übernommen, einer 100-prozentigen Tochter von Edeka Südwest. Laut der Gewerkschaft NGG soll auch K&U aufgelöst werden. Dort sind bis zu 3800 Beschäftigte und 400 Filialen betroffen. Mark Baumeister, Geschäftsführer der NGG-Region Saar: „Edeka Südwest ist drauf und dran, Bäckerhaus Ecker und K&U zu zerlegen. Die Filialen sollen den jeweiligen Edeka-Einzelhändlern zur Übernahme angeboten werden. Das ist das Gegenteil von sozialer und unternehmerischer Verantwortung. Für die Beschäftigten droht eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen, denn viele Einzelhändler sind weder tarifgebunden, noch haben sie einen Betriebsrat. Auch für die vier Produktionsbetriebe der Bäckerbub GmbH, einer davon im Saarland, befürchten wir Auswirkungen, wenn die Verknüpfung von Produktion und Verkauf entfällt. Wir fordern Edeka Südwest auf, von diesen Plänen Abstand zu nehmen, es ist ein wirtschaftlicher Irrweg. Das zeigt auch das Schicksal der Edeka- Tochter Schäfer-Brot in Norddeutschland. Aus unserer Sicht ist der ständige Wechsel in der Geschäftsführung verantwortlich für das Chaos.“

Protestkundgebung am saarländischen Firmensitz

Die Gewerkschaft ruft die Beschäftigten zu einer Protestkundgebung unter Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen am Sonntag, 21. Februar, ab 14 Uhr am saarländischen Sitz von Bäckerhaus Ecker am Gewerbering 2 in Bexbach auf. Mark Baumeister und der NGG-Landesbezirkschef Uwe Hildebrandt wollen dort zu den Beschäftigten sprechen. Gegen 14.30 Uhr soll eine Menschenkette rund um das Gewerbegebiet gebildet werden.

Die Gewerkschaft NGG sagt den Betriebsräten im Saarland und in Baden- Württemberg Unterstützung bei den anstehenden Verhandlungen zu einem Interessenausgleich und Sozialplan zu.