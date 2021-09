Am Samstag meldeten mehrere ältere Personen der Polizei, dass sie so genannte Schockanrufe erhalten haben. Dabei habe sich ein Anrufer als Arzt ausgegeben, der Geld für die angebliche Corona-Behandlung eines Angehörigen forderte.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, behauptete der Anrufer, dass nahe Angehörige an einer Corona-Infektion litten und ein teures Medikament benötigen würden. Der Anrufer gab sich als Arzt eines Krankenhauses aus und drängte die Angerufenen zur Bezahlung des Medikaments, um den Angehörigen zu helfen. Die Geschädigten durchschauten die Masche, zahlten nicht und wendeten sich an die Polizei. Die Beamten weisen darauf hin, dass Ärzte keine derartigen Anrufe tätigen. Wer betrügerische Anrufe erhält, wird gebeten, sich bei der Polizei in Homburg unter Telefon 06841/1060 zu melden.