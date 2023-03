Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Homburger Stadtteil Einöd mehren sich Beschwerden über laute Privatfeiern, aber auch über das wilde Abfackeln von Holzabfällen in den Schrebergärten am Ortsausgang nach Ernstweiler. Die Gartengrundstücke am Brühl gründen auf Sondergenehmigungen aus uralter Zeit. Jetzt will die Stadt Homburg dort für Ordnung sorgen.

Ortsvorsteher Karl Schuberth (SPD) machte während der Ortsratssitzung vor dem 1. Mai die Schrebergärten im Bereich Brühl zum Thema. Jene Anlagen, die sich im Bereich