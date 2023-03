Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit an der Grenze zu Frankreich kontrolliert wird, häufen sich die Beschwerden von Grenzgängern über die Bundespolizei. So sei eine Autofahrerin an der Einreise nach Deutschland gehindert worden, weil der Tüv ihres Autos abgelaufen war.

Die Beamten der Bundespolizei seien oft äußerst unfreundlich und pingelig gewesen, berichtete eine Grenzgängerin mit deutschem Pass, die in Frankreich wohnt und in Zweibrücken