Nach der schweren Explosion in einem Wohnhaus in der Neunkircher Innenstadt am Montag beginnen nun die Ermittlungen zur Unglücksursache. Ein Mann wurde dabei schwer verletzt. Erste Befürchtungen, das Gebäude könnte einstürzen, bestätigten sich laut Polizei nicht.

Nach der Explosion in einem Wohnhaus in der Georgstraße in Neunkirchen mit einem Schwerverletzten soll die Ermittlung vor Ort bald beginnen. Das teilte ein Polizeisprecher am Dienstag mit. Erste Befürchtungen, das stark beschädigte Gebäude könnte einstürzen, hätten sich nach einer statischen Prüfung nicht bestätigt. „Daher gehen wir davon aus, dass die Brandermittler Mitte der Woche mit ihrer Arbeit beginnen“, fügte der Sprecher hinzu.

Bei der Detonation am Montag wurde der 34 Jahre alte Wohnungsinhaber so schwer verletzt, dass er in eine Spezialklinik für Brandverletzungen nach Ludwigshafen gebracht werden musste. Die Polizei bezifferte am Dienstag die Schadenshöhe mit mindestens 100 000 Euro. Im Haus seien drei Menschen gemeldet, zum Zeitpunkt der Explosion hätten sich zwei von ihnen im Gebäude aufgehalten. Der zweite Mann sei unverletzt geblieben.

Vermutungen, wonach es sich bei dem Unglück um eine Gasexplosion gehandelt habe, wollte die Polizei nicht bestätigen. Zwar soll der schwer verletzte Mann den Feuerwehrleuten mitgeteilt haben, er habe vor dem Unglück mit einer Gasflasche hantiert. Solange das Haus aber nicht untersucht ist, wolle sich die Polizei nicht festlegen. Die Frage, ob ein technischer Defekt oder menschliches Versagen ursächlich waren, könne man daher noch nicht beantworten, sagte der Sprecher.