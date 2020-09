Für Sonntag, 20. September, kündigt Stadt Homburg Bauarbeiten am Rand der Berliner Straße im Stadtteil Erbach an. Gegenüber der Einmündung Merianstraße werden die Schutz-Abtrennungen repariert, die dort entlang des Geh- und Radwegs auf 200 Metern Länge parallel zur Fahrbahn verlaufen.

Der städtische Baubetriebshof werde die Reparaturen am Sonntagvormittag im verkehrsarmen Zeitraum zwischen 7 und 12 Uhr ausführen. In dieser Zeit wird die Berliner Straße in Fahrtrichtung Bexbacher Straße auf Höhe der Merianstraße für Fahrzeuge halbseitig gesperrt. Zudem gibt es Einschränkungen auf dem parallelen Geh- und Radweg.