Der Tag des Bergmanns wurde im Saarland selten so zurückhaltend gefeiert wie in diesem Jahr. Begrenzte Teilnehmerzahl, Hygieneregeln, Maskenpflicht: Die Corona-Regeln machten es dem saarländischen Landesverband der Bergmanns-, Hütten und Knappenvereine am Samstag nicht einfach.

Und das bemängelte der Vorsitzende des Verbandes, Bernd Mathieu in seiner Ansprache. Er wandte sich an die Politik und bat darum, die Regeln bei öffentlichen Veranstaltungen so anzupassen,