Obwohl die Gesamtzahl ihrer Studenten leicht sinkt, erwartet die Universität des Saarlandes heuer mehr Studienanfänger als im Vorjahr. Viele der Neuen schreiben sich für das Studienfach Medizin am Uni-Außenstandort Homburg ein.

Dass die Gesamtzahl leicht zurückgeht, führt die Saar-Uni darauf zurück, dass sich coronabedingt diesmal etwas weniger internationale Studierende einschreiben werden. Die aktuellen Zahlen zum Semesterstart sind nur eingeschränkt mit den Vorjahreszahlen vergleichbar, weil die Bewerbungs- und Immatrikulationsfristen wegen der Pandemie verlängert wurden.

Aktuell haben sich rund 16.000 Studierende an der Saar-Universität eingeschrieben. Wie viele Immatrikulationen bis 30. November noch hinzukommen, sei nur schwer abschätzbar. 2019 waren im Wintersemester 16.837 Studierende eingeschrieben. Die Zahl der Studienanfänger werde sich wohl noch leicht auf knapp 2800 erhöhen. Am 30. November 2019 waren dies 2589.

Digitalisierung ausgebaut

Bei den ausländischen Studenten erwartet die Universität bis Ende November rund 3000 Immatrikulationen – gegenüber 3546 im Vorjahr. Uni-Präsident Manfred Schmitt zeigt sich erfreut, „dass es uns gelungen ist, trotz der Herausforderungen der Corona-Pandemie so viele ausländische Studierende zu halten und auch neue aufzunehmen“. Studenten und Professoren hätten das schwierige Sommersemester 2020 gut gemeistert. „Dies wird uns auch im Wintersemester gelingen. Wir konnten in den vergangenen Monaten die Digitalisierung der Universität mit Hochdruck vorantreiben. So sind wir nun wesentlich besser aufgestellt als zu Beginn der Pandemie“, so Schmitt.

Bei den Erstsemester-Studierenden besonders nachgefragt bleiben bei den Bachelor- und Staatsexamen-Studiengängen die Studienfächer Medizin in Homburg (277 Erstsemester zum Stichtag 28. Oktober), Rechtswissenschaft (319) und Betriebswirtschaftslehre (201) sowie die drei größten Studiengänge der Fachrichtung Informatik, nämlich Informatik (113), Cybersicherheit (63) und „Data Science and Artificial Intelligence“ (74). Auch der Studiengang Wirtschaft und Recht (91) und die Lehramtsstudienfächer (318) sind gefragt.

Zahlen schwer vergleichbar

Der Anteil der Studierenden, die aus dem Saarland kommen, ist mit knapp der Hälfte aller Kommilitonen auf dem Niveau des Vorjahres geblieben.

Die Bewerbungsfrist für Numerus-clausus-Fächer war in diesem Jahr bundesweit vom 15. Juli auf den 20. August verschoben worden. Hinzu kamen Änderungen beim „Dialog-orientierten Serviceverfahren“ der Stiftung für Hochschulzulassung, über das unter anderem die Medizinstudienplätze vergeben werden. Dies führte dazu, dass sich viele Studenten erst im Oktober an der Saar-Universität einschreiben konnten. Auswirkungen auf die Statistik hatte auch das neue Campusmanagement-System der saarländischen Hochschulen. Dieses bildet bestimmte Kennzahlen anders ab als in den Vorjahren.