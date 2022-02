Am Samstagabend gerieten zwei Männer in der in der Neunkirchener Innenstadt gleich zweimal aneinander, wobei auch Waffen im Spiel waren, teilt die Polizei mit. Passanten hatten den Streit beobachtet. Vor Ort trafen die Beamten zuerst einen 27-Jährigen an, der angab, bei einem Streit von seinem 33-jährigen Kontrahenten mit Pfefferspray besprüht worden zu sein. Der Kontrahent flüchtete vor der Polizei. Kurze Zeit später sah die Polizei beide Männer in einer kleinen Parkanlage nahe der Brückenstraße, als diese gerade dabei waren, sich mit Fäusten zu schlagen. Nach dem die Polizisten die Schläger getrennt hatten, wurde bei dem 33-Jährigen ein Küchenmesser mit einer 20 Zentimeter langen Klinge gefunden. Er soll das Messer zwar gezogen, aber nicht eingesetzt haben. Die beiden stark alkoholisierten Männer landeten im Polizeigewahrsam.