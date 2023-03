Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Saarbrücker Landgericht schickt eine 28-jährige Homburgerin dauerhaft in eine psychiatrische Klinik. Die Frau hatte ihre eineinhalb Jahre alte Tochter fast getötet, um dem Kind „Dämonen auszutreiben“.

Nach zwei Verhandlungstagen ordnete das Gericht am Donnerstag, 21. Januar, die dauerhafte Unterbringung der Homburgerin in der Psychiatrie an. Die Kammer gelangte zu der Überzeugung,