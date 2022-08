Bei einem Unfall wurde am Mittwoch, 3. August, gegen 18.50 Uhr ein zweijähriges Kind verletzt. Es saß in einem Bus, der eine Vollbremsung hinlegen musste.

Dabei hatte sich das Kind den Kopf an einer Metallstange angeschlagen und sich eine Platzwunde zugezogen. Wie kam es zum Unfall? Der Busfahrer habe sich auf der Spur in Richtung Lindenallee eingeordnet. Dann sei er links von einem Auto mit hoher Geschwindigkeit überholt worden. Es scherte kurz vor der Rechtskurve vor dem Bus ein und schnitt ihn. Der Busfahrer musste stark bremsen. Der Autofahrer fuhr dann in Richtung Gustav-Regler-Straße davon. Zum Auto ist nur bekannt, dass es sich um einen „hellen“ Opel handeln soll. Wer etwas mitbekommen hat, wird gebeten sich bei der Neunkircher Polizei unter 06821 2030 zu melden.