Auf der Autobahn 6 im Baustellenbereich an der Anschlussstelle Homburg sind in der Nacht auf Samstag, 31. Oktober, Asphaltarbeiten geplant. Deshalb lässt der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) vom Freitagabend, 30. Oktober, 20 Uhr, bis Samstagfrüh, 9 Uhr, die A 6 in Fahrtrichtung Saarbrücken ab der Ausfahrt Homburg voll sperren. Der Verkehr wird dort von der Autobahn abgeleitet und durch das Homburger Stadtgebiet bis zur A-8-Auffahrt Limbach umgeleitet. Derweil wird auf der A 6 in Fahrtrichtung Mannheim am Freitagabend ab 18 Uhr der linke Fahrstreifen eingezogen. Der Verkehr rollt dort bis Samstagmorgen auf einer Behelfsspur an der Baustelle vorbei, um nach 400 Metern auf die Gegenfahrbahn geführt zu werden. Nach Angaben des LfS muss man mit Verkehrsbehinderungen rechnen.