Auch die Landwirte in der saarländischen Nachbarregion Grand Est in Lothringen demonstrieren gegen die Maßnahmen der französischen Regierung.

Sehr kreativ gestalteten die Bauern in des Saarlands französischer Nachbarregion Grand Est in Lothringen ihren Protest gegen die Maßnahmen der französischen Regierung. Wenn man am Samstag die Departementstraße 620 in Richtung Bitsch befuhr, dachte man zunächst an eine spontane Kunstaktion. Bei näherem Hinsehen wurde aber klar, dass Unbekannte offenbar ihren Unmut zum Ausdruck brachten, indem sie einen stationären Blitzer mit Altreifen verhüllten und somit vermutlich außer Betrieb setzten. Auf dem Plakat steht frei übersetzt: „Wir machen das für euch, dafür seid ihr für uns“.